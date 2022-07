Luglio 1, 2022

Operazione della Gdf di Milano che ha eseguito 11 custodie cautelari nei confronti di altrettante persone indagate per reati societari, fallimentari, tributari, contro il patrimonio e l’economia. Gli indagati avrebbero distratto beni societari e somme di denaro, evadendo le imposte attraverso l’interposizione di nuove società.