Luglio 7, 2023

E’ di 6 morti e 80 feriti, due gravi, il bilancio dell’incendio scoppiato nella Rsa ‘Casa dei Coniugi’ in via dei Cinquecento a Milano. L’incendio secondo una prima ricostruzione si è sviluppato in una camera dove si trovavano due donne morte carbonizzate e non si è diffuso in tutta la struttura. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Al momento viene esclusa la matrice dolosa.