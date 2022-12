Dicembre 9, 2022

Your browser does not support the video tag.

Oltre 580 mila luminarie e 1.600 statuine dei presepi con marchio non conforme sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Milano. I controlli scattati in diversi negozi in vista degli acquisti delle feste hanno portato a oltre un milione di oggetti di varia natura sequestrati.