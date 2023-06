Giugno 23, 2023

Trasformare Piazza dei Mercanti in un centro culturale sicuro e attraente per i milanesi. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Le sere dei mercanti” promossa dal Comune di Milano con il sostegno di Bper e Anteo. Un ricco programma di cinema, musica, spettacoli, talk e incontri per ravvivare la piazza a due passi dal Duomo.