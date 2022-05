Maggio 31, 2022

Blitz della Guardia di Finanza a Milano con controlli nella prescrizione di protesi e apparecchi dentali. Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 5 persone, indagate per associazione a delinquere e corruzione, per atti contrari ai doveri d’ufficio.