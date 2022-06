Milano, scoperto caveau con beni per 5 milioni: indagati marito e moglie

Giugno 29, 2022

In casa avevano un vero e proprio caveau protetto da una porta blindata con codice d’accesso. Nei confronti dei due coniugi bergamaschi, rispettivamente amministratore di fatto e di diritto di una società a responsabilità limitata operante in diversi settori commerciali, i finanzieri del Comando Provinciale Milano, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno eseguito il sequestro preventivo d’urgenza, poi convalidato dal Gip, di beni e disponibilità del valore di circa 5 milioni di euro.