Milano, sgominato traffico internazionale di droga

Novembre 10, 2022

La Gdf di Milano ha sgominato un traffico di sostanze stupefacenti tra Italia, Olanda e Spagna. Quarantadue le misure cautelari emesse nei confronti di italiani, spagnoli e albanesi. Secondo la ricostruzione delle Fiamme Gialle due distinte associazioni criminali sono state in grado di movimentare 6 tonnellate di marijuana e hashish solo tra il 2019 e il 2021. L’organizzazione aveva costituito società di comodo e comunicava attraverso apparati smartphone utilizzando la trasmissione criptata delle comunicazioni.