Ottobre 7, 2023

Your browser does not support the video tag.

Durante la Milano Digital Week nel corso dell’incontro “Open bilancio, pagamenti online, notifiche digitali: trasparenza ed efficienza al servizio dei cittadini”, organizzato dal Comune di Milano in collaborazione con PagoPA la Società incaricata dallo Stato di favorire la diffusione di servizi pubblici digitali, sono stati diffusi i dati positivi dati dall’invio tramite email, al posto della tradizionale corrispondenza postale, degli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti