Mille Miglia 2024, 5 tappe dall’11 al 15 giugno

Ottobre 23, 2023

Mille Miglia 2024, confermati il mese di giugno e le cinque giornate di gara, con le oltre 400 auto del convoglio che attraverseranno sette regioni italiane e lo faranno in senso antiorario, come nel 2021. Dopo il via da Brescia nel pomeriggio di martedì 11 giugno e l’attraversamento di Bergamo, Novara e Vercelli, la prima tappa si concluderà a Torino.

Prima di raggiungere il finale di tappa a Bologna, piloti e navigatori valicheranno i passi della Futa e della Raticosa. Da Bologna, l’ultima tappa incontrerà Ferrara e Mantova, e ancora il lago di Garda con la Valtenesi e Salò prima della classica passerella in Viale Venezia a Brescia.