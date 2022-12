Dicembre 21, 2022

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Milleproroghe. Tra i provvedimenti passati, quello che sposta di un anno i termini per la stabilizzazione del personale sanitario assunto durante la pandemia. Prorogata di un anno anche l’emissione di ricette mediche via mail e sms. Diventa invece permanente il bonus psicologo.