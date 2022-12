Dicembre 7, 2022

E’ stato identificato e denunciato l’autore delle minacce social al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a sua figlia. In particolare, gli operatori del Servizio Polizia postale di Roma avevano rilevato su Twitter la pubblicazione di messaggi di minacce di morte finalizzati a evitare l’eliminazione del reddito di cittadinanza. Fratelli d’Italia fa quadrato e stigmatizza, solidarietà dal mondo politico e sindacale.