Mind, Mandruzzato (Academo): “Campus ospiterà 23mila persone”

1 Aprile 2025

“Il campus sarà articolato in cinque edifici, dedicati alla didattica e alla ricerca in ambito scientifico, e vedrà il trasferimento delle facoltà scientifiche dell’università Statale di Milano nell’arco dell’anno accademico 2027-2028. Parliamo di 23.000 persone come popolazione universitaria tra studenti ricercatori e professori e personale amministrativo”. Sono le parole di Francesco Mandruzzato, amministratore delegato di Academo e commercial director development & infrastructure di Lendlease, all’incontro “Campus Mind: il primo passo per gli studenti”, promosso, in occasione della posa della prima pietra del primo studentato a Mind, da Lendlease, università degli studi di Milano e Ream Sgr.