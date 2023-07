Luglio 28, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Big Love è un atteggiamento positivo verso la vita ma si traduce anche in atteggiamenti concreti nel sociale, nell’ambiente e in generale verso il futuro”. Così Federica Manzoni, Brand Manager di Mini, illustra la strategia del gruppo automobilistico inglese dopo aver presentato la nuova generazione di automobili, che entrerà sul mercato a partire dall’autunno 2023.