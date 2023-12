Ministero della Salute ripensa sanità con innovativo approccio One Health

Dicembre 11, 2023

Your browser does not support the video tag.

Si è tenuto a Roma l’evento “La sanità del futuro. Un bene indivisibile da Nord a Sud”, promosso da Inrete, con il patrocinio del Ministero della Salute, che ha coinvolto esponenti del Governo, Università, Associazioni, Istituzioni e Clinici, per analizzare nel dettaglio la Sanità del presente, proiettata verso le principali sfide da affrontare per garantire la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, livelli di assistenza uniformi e di qualità lungo tutta l’Italia.