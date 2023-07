Ministro Urso vuole riaprire miniere chiuse

Luglio 14, 2023

Your browser does not support the video tag.

Il ministro del made in Italy Urso annuncia il programma di lavoro per la riapertura delle miniere nel nostro Paese. C’è “un rischio elevato di approvvigionamento delle materie prime critiche, cioè quelle non energetiche e non agricole” sia per l’Europa che per il nostro Paese, per questo in Italia andrebbero “riaperte le miniere” visto che nel nostro sottosuolo si trovano ben “16 su 34 delle materie prime critiche” indicate dall’Ue. E’ stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ad alzare così l’attenzione sullo stato critico di approvviggionamento delle materie prime critiche ne le Vecchio Continente e nel nostro territorio. Illustrando il dossier nel corso di una audizione in Commissione Industria del Senato, Urso ha rilevato che ormai molta parte delle materie prime critiche “arrivano dalla Cina”.