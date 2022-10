Ottobre 14, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Ogni giorno un adolescente o pre adolescente tenta il suicidio, in due anni un incremento del 75%”. Questo l’allarme lanciato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri: fortissimo il disagio tra i ragazzi scatenato da pandemia, lockdown, misure restrittive e distanziamento. Il numero di consulenze neuropsichiatriche per stati depressivi o ansiosi, avvertono, è aumentato di 11 volte.