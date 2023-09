Settembre 19, 2023

Si è ripetuto il miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto. Tanta gente in cattedrale e anche all’esterno. Applausi hanno accolto la processione lungo la navata centrale fino all’altare principale.

“Questo sangue non è un oracolo da consultare e ancor meno un oroscopo cittadino la cui funzione è quella di predire sventure o fortune per la città – ha detto l’arcivescovo, Domenico Battaglia – Credo che il vero miracolo avverrà quando la giustizia bacerà la pace”.