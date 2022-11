Novembre 18, 2022

Nuovo lancio di un missile da parte del regime della Corea del Nord. Il missile sarebbe atterrato nell’area di mare di fronte alla città giapponese di Hokkaido poco dopo le 2 della mattina di oggi. L’ennesimo episodio ha scatenato le proteste sia di Giappone e Corea del Sud, sia degli Stati Uniti.

Secondo Corea del Sud e Giappone, il missile balistico lanciato questa mattina dalla Corea del Nord è ritenuto essere dalla un modello intercontinentale (Icbm).