Settembre 29, 2022

Almeno quattro palestinesi sono stati uccisi e altri 40 sono rimasti feriti in seguito a una operazione militare condotta dall’esercito israeliano a Jenin, nella Cisgiordania settentrionale. Lo riferisce il ministero della Sanità palestinese. Tra le vittime il fratello del terrorista presunto autore dell’attentato a Tel Aviv dello scorso aprile in cui sono morti tre civili israeliani .