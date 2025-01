Mobilità, a Brescia il car sharing del futuro grazie ad A2a, Polimi e Most 

22 Gennaio 2025

Migliorare l’efficienza della mobilità urbana, promuovendo la decarbonizzazione delle città, e sviluppare un servizio di car sharing a guida autonoma unico in Europa, che superi gli attuali limiti dell’auto condivisa. Sono questi gli obiettivi della sperimentazione della durata di un anno che ha preso il via oggi a Brescia. Protagonista dell’evento inaugurale della sperimentazione innovativa una Fiat 500 elettrica che, grazie alla collaborazione tra A2a, Politecnico di Milano e Most, ha percorso il primo chilometro in modalità di guida totalmente autonoma.