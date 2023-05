Maggio 22, 2023

Your browser does not support the video tag.

In occasione della presentazione di tre progetti innovativi per il futuro della mobilità lombarda, illustrati durante l’evento “Verso le Olimpiadi 2026: il futuro si fa strada” organizzato dalla concessionaria autostradale Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., ha parlato Pietro Boiardi, amministratore delegato di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.