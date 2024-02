Mobilità, Caradonna: “Ferrovie da sempre punto di aggregazione delle città”

Febbraio 1, 2024

“Quello presentato oggi è progetto che mira a far riscoprire il patrimonio culturale e storico passato, in questo caso dalle Ferrovie e, in particolare, di quelle periferiche, che ancora oggi rappresentano un punto di aggregazione”. Sono le parole di Fulvio Caradonna, presidente di Ferrovienord, in occasione della presentazione della campagna di Ferrovienord e Fnm “La vita in movimento dal 1877”, svoltasi all’ADI Design Museum di Milano. Un’iniziativa che vuole valorizzare il patrimonio storico e culturale di Ferrovie Nord Milano attraverso la riscoperta dei manifesti pubblicitari storici, realizzati dal grafico Carlo Dradi tra gli anni ‘40 e ‘50 per Ferrovie Nord Milano.