Mobilità, Casiraghi (Arval): “Prossimità sul territorio è per noi elemento chiave”

Febbraio 14, 2024

“La prossimità sul territorio per noi è fondamentale. Abbiamo un approccio multidimensionale in termini distributivo, che ci vede presenti su diversi segmenti di vendita, ma è per noi molto importante essere vicini al cliente finale, soprattutto nei segmenti retail. Per questo motivo la territorialità per noi è un punto chiave”. Lo ha detto Dario Casiraghi, direttore generale di Arval Italia, a margine dell’evento stampa ‘Arval media day: risultati, connessioni e percorsi di mobilità’, svoltosi presso la ‘Torre Diamante’, sede milanese di Bnp Paribas. In questa occasione Arval Italia ha fatto il punto sui risultati del 2023, ha approfondito l’andamento del noleggio auto ed ha condiviso il piano strategico del 2024.