Aprile 17, 2023

Presente all’evento “Dalle Smart City alle Senseable City”, organizzato da Fnm, principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia, anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che si è soffermato sull’importanza di offrire alla cittadinanza servizi sempre migliori e “fare in modo che vengano realizzati e prestati ai nostri cittadini più semplicemente”