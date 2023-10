Ottobre 4, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Da subito Regione Lombardia ha sposato l’idea di FNM di usare questa tecnologia per consentire a una Valle importante di essere al passo coi tempi”. Lo ha detto Andrea Gibelli, presidente del Gruppo Fnm, a margine dell’inaugurazione del primo treno a idrogeno d’Italia, il Coradia Stream, presentato da FNM martedì 03 ottobre, insieme all’azienda produttrice Alstom, in occasione di EXPO Ferroviaria 2023.