Aprile 17, 2023

Fnm, principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia, in occasione dell’evento “Dalle Smart City alle Senseable City” tenutosi a Palazzo Lombardia, Milano, lunedì 17 aprile, ha presentato gli scenari verso cui evolveranno le città e i servizi di mobilità. A margine, è intervenuto il presidente di Fnm Andrea Gibelli che ha illustrato i nuovi progetti del Gruppo.