Aprile 17, 2023

Palazzo Lombardia, a Milano, ha ospitato l’evento “Dalle Smart City alle Senseable City” in cui Fnm, principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia, ha esposto gli scenari verso cui evolveranno le città e i servizi di mobilità nel futuro. A margine del meeting è intervenuto Franco Lucente, assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile che ha rimarcato la necessità di garantire una mobilità accessibile a tutti.