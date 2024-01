Mobilità, Maugeri (Eni): “Per trasporto pesante puntare su vettori energetici di origine biogenica”

Gennaio 27, 2024

“La cosa più importante è non avere approcci ideologici e cercare di avere un approccio ampio di vedute. Vuol dire che anziché dedicarsi ad un’unica soluzione, come l’elettrico, che è sicuramente valida per il trasporto leggero, occorre valutare, per quei settori come il trasporto pesante, marino e di aviazione, bisogna considerare diverse ipotesi come quelle dei vettori energetici di origine biogenica. Eni sta ragionando a soluzione di lungo termine, come l’idrogeno, il metanolo e poi sul business aviazione di considerare l’e-fuel, che ancora sono a livello di prototipo ma la normativa ci impone di considerare tra il 2030 e il 2050”.