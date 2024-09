Mobilità, Middei (Atac): “Aziende devono migliorare servizio mettendo a terra investimenti”

18 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Le aziende devono fare ogni sforzo possibile per rendersi strumento per le amministrazioni nella realizzazione degli investimenti che non sono stati fatti per tanti anni. L’azienda deve andare oltre la gestione ordinaria e trovare le forze per realizzare crono-programmi e obiettivi in modo da mettere a terra investimenti e generare servizi.” Ha dichiarato il direttore Corporate di Atac Franco Middei a margine del Mobility Forum di Comunicazione Italiana per la WellWeek 2024 a Roma