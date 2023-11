Mobilità, Pellegrini (Quattroruote): “Gpl è futuro società, basta approcci ideologici su elettrico”

Novembre 16, 2023

“Nell’evento di oggi si è parlato di Gpl ed è stato particolarmente importante perché riguarda il futuro dell’automobile, il futuro della mobilità e il futuro della società. LPG Week’ che si sta tenendo a Roma presso il centro congressi La Nuvola -. Credo che sia altrettanto importante che eventi di questo genere sottolineino il fatto che tutte le soluzioni tecnologiche devono avere pari dignità, mentre ci sono degli approcci ideologici a livello europeo dove hanno deciso che ci doveva essere una sola soluzione: l’elettrico”. Lo ha detto il direttore di Quattroruote, Gian Luca Pellegrini, a margine del suo intervento al tavolo di discussione ‘Liquid gas: the alternative fuel ready to decarbonise our future’, tenutosi nel convegno annuale ‘LPG Week’ che si sta tenendo a Roma presso il centro congressi La Nuvola.