Mobilità, Pigozzi (Arval): “Dati positivi nel 2023: +6,9% flotta, +40% immatricolazioni veicoli”

Febbraio 14, 2024

“Il 2023 è stato un anno fondamentale per Arval e lo provano due elementi: la flotta e le immatricolazioni. La flotta noleggiata di Arval Italia ha infatti visto un aumento del 6,9%, una crescita estremamente rilevante per il mercato italiano e per tutto Il Gruppo Arval. Per quel che riguarda invece le immatricolazioni, nel 2023 siamo riusciti ad immatricolare poco più di 80mila veicoli, segnando così un aumento del 40% rispetto al 2022”. Sono le parole di Marco Pigozzi, direttore Marketing e Digital Arval Italia a margine dell’evento stampa ‘Arval media day: risultati, connessioni e percorsi di mobilità’, svoltosi presso la ‘Torre Diamante’, sede milanese di Bnp Paribas. In questa occasione Arval Italia ha fatto il punto sui risultati del 2023, ha approfondito l’andamento del noleggio auto ed ha condiviso il piano strategico del 2024.