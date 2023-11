Mobilità sostenibile, Casadei (Innovhub): “Studio conferma: miscela innovativa per decarbonizzazione”

Novembre 17, 2023

“Il nostro studio ha previsto il testing di tre autovetture di ultima generazione alimentate con una miscela innovativa individuata nei nostri laboratori, consistente nell’80 per cento propano e 20 per cento dimetiletere. Un carburante che un domani potrà essere portato all’80 per cento di biogpl e 20 per cento di dimetiletere rinnovabile. Quindi, teoricamente, una miscela al 100 per cento decarbonizzata”. Lo ha detto il viceresponsabile della mobilità sostenibile di Innovhub Milano, Simone Casadei, a margine del suo intervento al tavolo di discussione ‘Liquid gas: the alternative fuel ready to decarbonise our future’, tenutosi nel convegno annuale ‘LPG Week’ in corso a Roma presso il centro congressi La Nuvola.