Mobilità sostenibile, Mazzoncini: “A Milano 4000 prese di ricarica entro 2025”

Gennaio 15, 2024

“Ci siamo impegnati con il sindaco Sala ad installare a Milano 2000 colonnine City Plug, con due prese di ricarica ciascuna, entro il 2025”. Lo ha detto l’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, in occasione dell’inaugurazione delle prime colonnine City Plug di A2a per la ricarica elettrica a Milano, situate in Via Manara.