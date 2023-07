Luglio 13, 2023

Il progetto “Dress Your Story” di Amazon è iniziato con una call to action rivolta ai 18 mila dipendenti delle sedi italiane. Sono 25 i protagonisti selezionati, per cui gli studenti dello IED di Roma hanno realizzato il bozzetto di un capo d’abbigliamento unico, che rappresenti “la personalità e l’unicità di ciascuno di loro”, come racconta Ilaria Magini, costumista e stylist.