Novembre 27, 2022

Si terranno martedì a Roma, nella chiesa di Santa Maria del Popolo i funerali del decano degli stilisti, Renato Balestra. Nato a Trieste 98 anni fa aveva iniziato le prime collaborazioni con le sorelle Fontana nel 1954 e nel 1959 aveva aperto il suo primo atelier dando il via a una grande carriera.