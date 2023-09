Settembre 21, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Facciamo in modo che i talenti vengano espressi pubblicamente perché i giovani devono essere liberi di poter dare sfogo alla loro fantasia”. Sono parole di grande soddisfazione quelle di Enzo Siviero, Rettore dell’università E-Campus che insieme ad Accademia del Lusso ha organizzato la sfilata-evento Fashion&Talents la manifestazione che ha portato in passerella le idee creative di giovani fashion designer mercoledì 20 settembre a Piazza di Spagna.