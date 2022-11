Mogadiscio, oltre 100 morti in duplice attentato

Ottobre 31, 2022

E’ di oltre 100 morti il bilancio del duplice attacco avvenuto con autobomba contro l’edificio del ministero dell’Istruzione di Mogadiscio. Nessuna parte ha ancora rivendicato la responsabilità dell’attentato. Ma le autorità accusano il gruppo islamista Al Shabaab. Secondo la polizia, l’obiettivo dell’attacco erano il presidente Hassan Sheikh Mohamud, il primo ministro Hamza Abdi Barre e i leader dei cinque Stati federali somali, che si stavano incontrando alJazeera Palace Hotel. I terroristi non sono riusciti ad avvicinarsi e hanno ripiegato contro il ministero dell’Istruzione’.