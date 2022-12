Dicembre 2, 2022

“Porteremo avanti una politica di defiscalizzazione delle spese culturale e faremo le ZES per la creatività

perché i giovani possano aprire una start up senza doversi trasferire al Nord”. Così Federico Mollicone,

presidente della Commissione Cultura alla Camera, intervenuto a Roma alla IV edizione di Sud e Futuri dal

titolo Mezzogiorno Strategico, evento organizzato dalla Fondazione Magna Grecia in partnership con il

Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, LaC Network e ViaCondotti21-LaCapitale.