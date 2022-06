Giugno 17, 2022

In occasione della conferenza stampa organizzata per il lancio di ‘Next’, il dispositivo creato da Generali e Telepass per una mobilità ed un’esperienza cliente sempre più sicure e semplici, Massimo Monacelli, Chief Property & Casualty Officer di Generali Italia, ha sottolineato l’importanza della partnership tra le due eccellenze nell’ambito della mobilità.