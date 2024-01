Mondiali di Sci: a Cortina la Control Room che aiuta viaggiatori e forze dell’ordine

Gennaio 26, 2024

Your browser does not support the video tag.

Offrire a viaggiatori e forze dell’ordine tutte le informazioni necessarie su traffico e parcheggi in occasioni di grandi manifestazioni sportive.È questo l’obiettivo della Control Room gestita da Cav – Concessioni autostradali venete presentata con una conferenza stampa a Cortina d’Ampezzo dove fino al 28 gennaio si disputa la Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile. Dal 2020 il sistema viene continuamente aggiornato e potenziato grazie al supporto della Regione del Veneto.