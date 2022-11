Novembre 21, 2022

Con la spettacolare cerimonia di apertura di ieri, sono ufficialmente iniziati i Mondiali 2022 in Qatar. “E’ bello che i popoli condividano e celebrino le diversità e ciò che li unisce”, ha detto durante la cerimonia l’emiro Sheik Tamim bin Hamad al-Thani.