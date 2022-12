Dicembre 11, 2022

Delineate le semifinali dei Mondiali in Qatar 2022. Le quattro squadre più forti del torneo sono Croazia, Argentina, Marocco e Francia. Continua la favola del Marocco che batte 1-0 il Portogallo, mentre la Francia con un po’ di fatica supera l’Inghilterra 2-1.