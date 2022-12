Dicembre 13, 2022

Your browser does not support the video tag.

I mondiali di calcio 2022 in Qatar proseguono con le semifinali. Oggi è in programma la prima delle due gare di questa fase a eliminazione diretta. Alle 20 in campo Argentina-Croazia, dopo che le due squadre ai quarti hanno eliminato ai rigori rispettivamente Olanda e Brasile. La finalissima si disputerà domenica 18 dicembre.