Dicembre 12, 2022

Ci sarà anche un po’ d’Italia alla semifinale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Croazia in programma martedì 13 dicembre. La sfida, in programma sarà infatti diretta da Daniele Orsato. Per il fischietto di Schio si tratta della terza designazione dopo la partita inaugurale Qatar-Ecuador e la sfida tra Argentina e Messico. Sfuma quasi certamente, quindi, la possibilità di vedere all’opera Orsato nella finalissima del 18 dicembre