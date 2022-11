Novembre 28, 2022

Pareggio di Spagna e Germania 1-1 nel big match della seconda giornata del Gruppo E dei Mondiali di Qatar 2022. Sorpresa Marocco che batte il Belgio 2-0 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F.

Le partite in programma oggi sono: Camerun – Serbia dalle 11; Corea del Sud – Ghana alle 14; Brasile – Svizzera alle 17 e Portogallo – Uruguay alle 20.