Dicembre 13, 2022

Your browser does not support the video tag.

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nei 1500 stile libero ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. L’Italia ha vinto la medaglia d’oro anche nella staffetta 4×100 stile libero maschile. Il quartetto azzurro composto da Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon ha realizzato anche il nuovo primato mondiale con il tempo di 3’02″75 precedendo i padroni di casa dell’Australia (3’04″63) e gli Stati Uniti (3’05″09).