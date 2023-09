Settembre 1, 2023

“Andare in Mongolia è andare presso un popolo piccolo in una terra grande”. Lo ha sottolineato il Papa a bordo dell’aereo che lo ha portato in Mongolia dove rimarrà fino a lunedì prossimo. “La Mongolia sembra non finire e gli abitanti sono pochi, un popolo piccolo di grande cultura”.