Giugno 9, 2022

Your browser does not support the video tag.

Dobbiamo sbloccare i milioni di tonnellate di grano fermi nei porti dell’Ucraina. Mentre un tetto al prezzo dell’energia limiterebbe l’inflazione. Queste le frasi chiave del discorso del premier Mario Draghi durante la ministeriale dell’Ocse a Parigi.