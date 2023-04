Aprile 1, 2023

Il governo francese ha annunciato una stretta sui monopattini elettrici in particolare portando da 12 a 14 anni l’età minima per poter utilizzarli. I residenti di Parigi voteranno domenica per decidere se il noleggio di e-scooter continuerà a essere consentito o sarà abolito.