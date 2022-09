Settembre 13, 2022

Nuove regole per i monopattini. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture che stabilisce nei dettagli le caratteristiche tecniche dei veicoli e dei dispositivi di cui devono essere dotati, per essere a norma di legge. Adesso i monopattini dovranno essere dotati di “frecce” (le luci lampeggianti da azionare quando si svolta) e freni su entrambe le ruote.